Slušaj vest

Povodom hapšenja i određivanja pritvora univerzitetskoj profesorici Vesni Bratić, Srpski nacionalni savet izražava javni protest i zabrinutost zbog načina na koji se ovaj slučaj vodi.

Bivša ministarka prosvete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, Vesna Bratić uhapšena je u odvojenoj istrazi SDT-a.

Vesna Bratić je izabrana za ministarku prosvete, nauke, kulture i sporta u Vladi premijera Zdravka Krivokapića.

U prvoj polovini mandata smenila je gotovo sve direktore škola u Crnoj Gori.

"Smatramo da je primena najstrožijih mera u ovoj fazi postupka nesrazmerna i da šalje očiglednu poruku o selektivnosti u primeni zakona. U društvu u kojem smo godinama svedočili blažem, opreznijem i često krajnje tolerantnom postupanju prema licima osumnjičenim za daleko teža krivična dela, način postupanja prema univerzitetskoj profesorici ostavlja snažan utisak revanšizma i demonstracije sile.

Vesna Bratić Foto: SASA MATIC/VLADA CRNE GORE

Bez namere da prejudiciramo ishod postupka, naglašavamo da čak i u slučaju eventualnog utvrđivanja odgovornosti, ovakav tretman Vesne Bratić upućuje na dodatne, od javnosti skrivene motive, koji nemaju vezu sa pravom i pravdom", navodi se usaopštenju koje je potpisao predsednik Srpskog nacionalnog saveta dr Momčilo Vuksanović.

U saopšenju se navodi:

"Određivanjem pritvora Bratićka je kažnjena i nepravedno unižena pred crnogorskom javnošću. Pritvor nije kazna, niti sme biti sredstvo javne satisfakcije ili političke poruke. On mora biti krajnja mera, zasnovana isključivo na jasnim i nespornim zakonskim razlozima. Dosadašnjim tokom postupka, Vesna Bratić je već kažnjena - nesrazmerno delu za koje je

osumnjičena.

Ozbiljno se pitamo da li je profesorica Bratić zaslužila ovakav tretman jasnim i neskrivenim izjašnjavanjem o pripadnosti srpskoj nacionalnoj i kulturnoj zajednici?

Momčilo Vuksanović Foto: Youtube prtscr / Srpska RTV

Pozivamo nadležne organe da preispitaju ovu odluku i da blagovremeno spreče selektivnost koja je očigledna i zaustave narušavanje poverenja javnosti u institucije.

Ovim putem izražavamo punu moralnu i profesionalnu podršku Vesni Bratić i javno nudimo besplatnu pravnu pomoć, uvereni da je u ovakvim okolnostima od izuzetne važnosti obezbeđivanje snažne i stručne odbrane".