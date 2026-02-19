Slušaj vest

U hramu u Risnu kod Kotora dogodio se incident kada je muškarac ušao i iz crkvene prodavnice ukrao kutiju sa novcem, a zatim je pobegao sa lica mesta. Brzom akcijom policije rasvetljeno je ovo krivično delo, a slobode je lišen E.A. (41) iz Bara.

- Postupajući po prijavi i prikupljenim operativnim saznanjima, službenici Odeljenja bezbednosti Kotor su u kratkom roku locirali osumnjičenog, neposredno nakon izvršenja krivičnog dela, u Lastvi Grbaljskoj, na putnom pravcu Kotor–Budva, dok je pokušavao da napusti teritoriju opštine Kotor, saopšteno je iz UP.

Nakon identifikacije utvrđeno je da je u pitanju lice koje je povratnik u izvršenju krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta.

Prilikom pregleda kod lica E.A. pronađeni su startni pištolj, otuđeni novac, kao i veća količina tableta „Ksalol“, koje se nalaze na listi opojnih droga.