U hramu u Risnu kod Kotora dogodio se incident kada je muškarac ušao i iz crkvene prodavnice ukrao kutiju sa novcem, a zatim je pobegao sa lica mesta. Brzom akcijom policije rasvetljeno je ovo krivično delo, a slobode je lišen E.A. (41) iz Bara.

- Postupajući po prijavi i prikupljenim operativnim saznanjima, službenici Odeljenja bezbednosti Kotor su u kratkom roku locirali osumnjičenog, neposredno nakon izvršenja krivičnog dela, u Lastvi Grbaljskoj, na putnom pravcu Kotor–Budva, dok je pokušavao da napusti teritoriju opštine Kotor, saopšteno je iz UP.

Nakon identifikacije utvrđeno je da je u pitanju lice koje je povratnik u izvršenju krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta.

Prilikom pregleda kod lica E.A. pronađeni su startni pištolj, otuđeni novac, kao i veća količina tableta „Ksalol“, koje se nalaze na listi opojnih droga.

Sa događajem je upoznat nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da se E.A. liši slobode i da se protiv njega, u skraćenom postupku, podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo krađa.

