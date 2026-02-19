Slušaj vest

U Višem sudu u Podgorici u sredu je ponovo odložen početak ponovljenog suđenja za pljačku pošte u Nikšiću i ubistvo Ljubiše Mrdaka.

Razlog odlaganja suđenja je nedolazak optuženog Stefana Regojevića.

Njegov branilac advokat Srđan Lješković kazao je sudu da je Regojević došao na granični prelaz Vracenovići gde mu je policija Bosne i Hercegovine (BiH) rekla da ne može da uđe u Crnu Goru jer je poternica raspisana za njim od nadležnih organa u Crnoj Gori.

Predsednik specijalnog veća sudija Veljko Radovanović je rekao da će zatražiti podatak da li je Regojević bio na graničnom prelazu i da li je za njim raspisana poternica.

Naredno suđenje je zakazano za 31. mart.

Mrdak je ubijen 20. oktobra 2021. godine na parkingu nove Pošte u Nikšiću tokom pljačke, dok je čuvao novac za isplatu penzija. Maskirani razbojnici su tom prilikom ukrali preko 400 hiljada evra, a novac nikad nije pronađen.

Osumnjičeni Mitar Knežević, Stojan Albijanić, Nemanja Miljković, Petar Zolak, Srđan Svjetlanović, David Banjac i Stefan Regojević su u rekordnom roku uhapšeni, ali ih je podgorički Viši sud u februaru prošle godine oslobodio krivice.

Optuženima se sudi ponovo nakon što je Apelacioni sud u novembru prošle godine usvojio žalbe Višeg državnog tužilaštva, porodice Mrdak i Pošte Crne Gore i ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda kojom su oslobođeni optužbi.

U podgoričkom višem sudu početak suđenja je odložen i 16. decembra.

Većina optuženih se tada nije pojavila na glavnom pretresu jer im je zabranjen ulazak u Crnu Goru.

Pojedini optuženi prešli su tada granični prelaz Vraćenovići, dok su drugi obavešteni da imaju petogodišnju zabranu ulaska u Crnu Goru i morali su da se vrate sa granice. Zabrana je izrečena Petru Zolaku, Stojanu Albijaniću, Nemanji Miljkoviću i Srđanu Svjetlanoviću, a sudija Veljko Radovanović je tada kazao da će od MUP-a tražiti potvrdu o zabrani njihovog ulaska.

Prema navodima optužnice, okrivljeni su u oktobru 2021. godine uz pretnju oružjem od pokojnog Ljubiše Mrdaka, Dragiše Dendića i Igora Ivanovića oteli 423.000 evra namenjenih za isplatu penzija. Tom prilikom su ispalili nekoliko hitaca od kojih je jedan pogodio Ljubišu u grudi.