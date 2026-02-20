Crna Gora
UHAPŠENA ZBOG NASILJA U PORODICI: Žena u Nikšiću osumnjičena da je ugrozila oca i brata
Službenici policije su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću, uhapsili M.V. koja je osumnjičena za nasilje prema ocu i bratu, saopšteno je iz tog tužilaštva.
Iz nikšićkog ODT-a su rekli da se M.V. tereti za krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.
„Osnovano se sumnja da je osumnjičena primenom nasilja narušila telesni i duševni integritet svog oca i brata“, navodi se u saopštenju.
