Službenici policije su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću, uhapsili M.V. koja je osumnjičena za nasilje prema ocu i bratu, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Iz nikšićkog ODT-a su rekli da se M.V. tereti za krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

„Osnovano se sumnja da je osumnjičena primenom nasilja narušila telesni i duševni integritet svog oca i brata“, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

