PODGORICA - Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica postupali su po prijavi koju je početkom februara 2026. godine podneo roditelj oštećenog maloletnog lica starog 14 godina, a kasnije i Uprava Osnovne škole „Sutjeska“. U prijavi je navedeno da je njegov sin, 3. februara 2026. godine oko 9 časova, u učionici škole fizički napadnut od četiri maloletna lica, stara 14 i 15 godina .

„Sumnja se da su prijavljeni maloletnici oštećenog prvo nasilno ugurali u učionicu, a potom mu, dok su ga držali na podu, zadali više udaraca pesnicama, kišobranom i flašom u predelu glave i tela. Pripadnici Jedinice kriminalističke policije za suzbijanje maloletničke delinkvencije, u saradnji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, identifikovali su maloletna lica iz prijave, a od njih, u prisustvu zakonskih staratelja, prikupili potrebna obaveštenja i preduzeli sve zakonom propisane mere i radnje radi potpunog rasvetljavanja događaja. Nakon preduzetih aktivnosti, postupajući tužilac je naložio da se protiv četiri maloletna lica, osumnjičena za napad na oštećeno lice, u redovnom postupku podnese krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje“, navode u saopštenju.