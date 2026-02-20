Slušaj vest

Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica i Mobilne jedinice saobraćajne policije, u saradnji sa predstavnicima EUROL-a 4, prekjuče su na teritoriji Glavnog grada, u periodu od 8. do 17. časova, sproveli akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja.

Kako su kazali iz Uprave policije, akcija je bila usmerena na sankcionisanje prekršaja koji su prepoznati kao najčešći uzročnici saobraćajnih nezgoda – upotreba mobilnih telefona tokom vožnje na način suprotan zakonu, prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, nekorišćenje sigurnosnih pojaseva, kao i vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

„U akcijama 'Brzina', 'Pojas', 'Mobilni telefon', te po osnovu drugih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, izdato je 388 prekršajnih naloga, dok je podneto 19 prekršajnih prijava“, navode iz UP.

Uhapšena su dva vozača, jedan zbog vožnje pod dejstvom marihuane, a drugi zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine kretanja. Kod jednog lica pronađeno je PVC pakovanje sa sadržajem marihuane.

„Ova aktivnost predstavlja deo kontinuiranih i planskih mera koje Uprava policije preduzima u cilju povećanja ukupnog stepena bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, podizanja nivoa svesti o značaju doslednog poštovanja saobraćajnih propisa, kao i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama“, navodi se u saopštenju.

Slične ciljane i koordinisane akcije pojačanih kontrola biće nastavljene i u narednom periodu, na teritoriji cele države, sa posebnim fokusom na prekršaje koji najčešće dovode do najtežih posledica u saobraćaju.

Kurir.rs/RTCG

