Beranska policija pretresom porodične kuće G.Ć i pomoćnih objekata u mestu Gornje Luge u Andrijevici pronašla je ručnu bombu M57 i 37 komada municije. Podneta je krivična prijava, saopšteno je iz Uprave policije.

Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“, Odeljenja bezbednosti Berane, u policijskoj akciji u cilju suzbijanja nasilja i držanja oružja u ilegalnom posedu, izvršili su pretres porodične kuće i pomoćnih objekata koje u mestu Gornje Luge u Andrijevici koristi G.Ć. iz tog grada.

„Ovom prilikom policija je pronašla i oduzela 37 komada municije, kao i ručnu bombu M57“, kazali su iz policije.

Kako su saopštili, sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji se izjasnio da se oduzeti predmeti upute na odgovarajuća veštačenja u Forenzički centar Uprave policije, te da se nakon toga protiv G.Ć. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ nastavljaju sa intenzivnim kontrolama i operativnim aktivnostima u cilju otkrivanja i suzbijanja držanja oružja u ilegalnom posedu, te procesuiranja odgovornih lica.