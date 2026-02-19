Slušaj vest

Prema najnovijim informacijama, jedna osoba je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Podgorica – Cetinje.

Kako je potvrđeno iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije, a prenose Vijesti, nesreća se dogodila oko 20.10 časova, u blizini mesta iznad Farmaka.

U sudaru je došlo do prevrtanja jednog vozila, a posledice su bile kobne. Zbog uviđaja i uklanjanja vozila, saobraćaj na ovoj deonici je u potpunom prekidu, dok su iz oba pravca formirane duge kolone vozila.

Kurir.rs/Vijesti

