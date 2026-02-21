Slušaj vest

Policijski službenici u Bijelom Polju podneli su krivičnu prijavu protiv E.A. zbog sumnje da je na prevaru kupio stoku ne isplativši vlasniku dogovorenu sumu novca, oko 30.000 evra.

Krivična prijava je podneta Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju protiv lica koje se sumnjiči za prevaru.

„Sumnja se da je to krivično delo izvršio E.A. na štetu drugog fizičkog lica na način što je ugovorio kupovinu i preuzeo 175 komada sitnih i krupnih grla stoke od oštećenog, ukupne vrednosti 30.830 evra, obećavajući isplatu dela ugovorene sume novca. On istu nije isplatio i na taj je način pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist u pomenutoj vrednosti“, navode u saopštenju policije.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ nastavljaju sa preduzimanjem aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju zaštite lične i imovinske sigurnosti građana, kao glavnog zadatka i prioriteta u postupanju.

Kurir.rs/RTCG

