Službenici podgoričke policije u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom lišili su slobode tri osobe iz Podgorice, zbog sumnje da su početkom februara počinili više krivičnih dela na štetu jednog lica. Oni su mučili i tukli oštećenog u nameri da ga primore da im vrati 5.000 evra na ime pozajmice od 1.800 .

"Kako se sumnja, oni su 13. februara 2026. godine oštećenog odvezli na nepoznatu lokaciju u naselju Gornja Gorica. Nakon izlaska iz vozila kojim je upravljao M.M., B.M. je oštećenom počeo da zadaje udarce pesnicama u predelu glave. Kada je oštećeni pokušao da se odbrani, prišli su mu S.R. i M.M., oborili ga na zemlju i onemogućili mu da pruži otpor. B.M. je potom oštećenom vezao ruke trakom, a zatim mu oštricom noža zadao više posekotina u predelu desne ruke. Oštećeni je tom prilikom zadobio teške telesne povrede, konstatovane od strane lekara specijaliste. Kako se sumnja, B.M. i M.M. su, upotrebom sile i pretnje pokušavali da primore oštećenog da M.M. vrati novčani iznos od 5.000 evra, na ime prethodne pozajmice od 1.800 evra, u nameri da pribave pravo za koje su smatrali da im pripada", navode u saopštenju policije.