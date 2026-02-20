Slušaj vest

U koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala, sprovođenje finansijskih istraga i suzbijanje ekološkog kriminala, zajedno sa službenicima Sektora za finansijsko–obaveštajne poslove, podneli su krivičnu prijavu protiv pravnog lica "S.D.“ d.o.o. iz Podgorice i izvršnog direktora u navedenom pravnom licu R.P. (43). On je, ističu iz policije, uhapšen.

"Naime, albanski državljanin sa privremenim boravkom u Podgorici, R.P., i pravno lice „S.D.“ sumnjiče se da su izvršili krivično delo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju, dok je pravno lice procesuirano i shodno članu 5 Zakona o odgovornosti pravnih lica", piše u saopštenju policije.

Policija je, tvrde, u postupku do podnošenja krivične prijave došla do sumnje da je R.P. kao osnivač i izvršni direktor pravnog lica „S.D.“ d.o.o. Podgorica krivično delo počinio na način što je, postupajući u ime i za račun toga pravnog lica, kontinuirano od 2016. godine do 2025. godine, u cilju izbegavanja poreskih dažbina, podizao novac u gotovini sa računa prijavljenog pravnog lica, bez adekvatne poslovne dokumentacije.