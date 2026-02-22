Slušaj vest

Crnogorska policija uhapsila je dvadesetšestogodišnju devojku R. Đ. iz Plava zbog sumnje da je odsedamdesetogodišnje osobe ukrala 70.000 evra, 1.100 dolara i 300 švajcarskih franaka.

Uhapšena R.Đ., koristeći poverenje žrtve, ušla je u njegovu kuću, čija vrata nisu bila zaključana, i ukrala novac, koji je ona sakrila u ormaru u svom stanu, saopštila je Policijska uprava.

- Zatim je novac počela da troši na putovanja, luksuznu odeću, nakit i poklone, dok je deo novca — 11.000 evra — dala svom emotivnom partneru, koji joj je kupio "golf sedam" - navodi se u saopštenju.

Policija je u kući osumnjičene pronašla kovčeg sa 36.850 evra.

- Novac je oduzet i biće vraćen oštećenom, a oduzeto je i vozilo kupljeno ukradenim novcem, koje će, nakon kriminalističke obrade i postupka, biti predato oštećenom - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će osumnjičeni biti priveden tužilaštvu u Plavu.