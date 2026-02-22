Slušaj vest

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata instruktoru vožnje N.M., zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom krajem maja prošle godine.

Kako pojašnjavaju, osumnjičeni se tereti da je krajem maja 2025. godine, u svojstvu instruktora vožnje, zloupotrebom položaja i odnosa zavisnosti prema maloletnoj oštećenoj, tokom časa obuke u vozilu auto-škole, bez njenog pristanka i primenom sile, preduzeo radnje seksualne prirode kojima je narušio njen telesni integritet.

Kurir.rs/RTCG

