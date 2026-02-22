Slušaj vest

Službenici Uprave policije Crne Gore – Odeljenja bezbednosti Podgorica rasvetlili su slučaj vršnjačkog nasilja koji se dogodio u krugu jedne srednje škole u glavnom gradu, a protiv četiri maloletnika podneta je krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje.

Iz policije je saopšteno da su službenici Jedinice kriminalističke policije za suzbijanje maloletničke delinkvencije, u saradnji sa nadležnim tužiocem, procesuirali tri sedamnaestogodišnjaka i jednog šesnaestogodišnjaka zbog sumnje da su 10. februara 2026. godine fizički napali dvojicu šesnaestogodišnjaka.

„Sumnja se da su tri maloletna lica u školskom dvorištu najpre fizički napala jednog maloletnika, zadajući mu više udaraca pesnicama u predelu glave i tela, dok je jedan od osumnjičenih koristio metalnu palicu, kojom je oštećenom naneo udarac u predelu ruke, usled čega je zadobio laku telesnu povredu“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su potom dvojica od osumnjičenih zadala više udaraca i drugom maloletniku, koji je, kako se sumnja, pokušao da odbrani napadnutog druga.

Krivična prijava protiv četiri maloletna lica podneta je u redovnom postupku, u konsultaciji sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Iz Uprave policije ističu da u kontinuitetu, u saradnji sa upravama obrazovnih ustanova, sprovode aktivnosti usmerene na suzbijanje vršnjačkog nasilja i maloletničke delinkvencije.