Kolašinska policija uhapsila je muškarca (39) zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga, uključujući kokain.
Crna Gora
UHAPŠEN MUŠKARAC (39) U KOLAŠINU: Sumnjiči se da je prodao kokain maloletniku
Kolašinska policija uhapsila je sugrađanina i operativno – interesantno lice A.T. (39) zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopštila je Uprava policije.
"Kriminalistička obrada A.T. upućuje na sumnju da je ovo OIL u Kolašinu prodao određenu količinu kokaina jednom maloletnom licu", naglasili su u saopštenju.
Policija je pronašla i izuzela navedeni kokain koji će biti predmet veštačenja.
"Osumnjičeni A.T. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", dodaje se u saopštenju.
Kurir.rs/RTCG
