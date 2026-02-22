Slušaj vest

Kolašinska policija uhapsila je sugrađanina i operativno – interesantno lice A.T. (39) zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopštila je Uprava policije.

"Kriminalistička obrada A.T. upućuje na sumnju da je ovo OIL u Kolašinu prodao određenu količinu kokaina jednom maloletnom licu", naglasili su u saopštenju.

Policija je pronašla i izuzela navedeni kokain koji će biti predmet veštačenja.