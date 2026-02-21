Slušaj vest

Tri osobe (B.Š, J.U. i J.V.) osumnjičene su za krivično delo nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu i njima je, nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Beranama, određeno zadržavanje do 72 sata.

Kako se navodi u saopštenju beranskog ODT-a, osumnjičeni su juče, 20. februara, oko 16 sati u mestu Lubnice u Beranama zajednički, vršenjem nasilja prema E.C. i A.K. i drskim i bezobzirnim ponašanjem, ugrozili spokojstvo građana i teže remetili javni red i mir.

Sumnja se da je osumnjičeni B.Š pretekao automobil kojim je upravljao E.C. i preprečio put u nameri da ga zaustavi.

U tom trenutku su, kako se dodaje, iz vozila izašli osumnjičeni i zadali E.C. više udaraca pesnicama u glavu. Nakon toga su došli do A.K, a potom i njemu pesnicama i nogama zadali više udaraca u glavu i telo.

Zadobili su lake telesne povrede.