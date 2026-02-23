Slušaj vest

Podgorička policija podnela je krivične prijave protiv četiri lica zbog sumnje da su počinila tešku krađu i krađu.

Kako je saopšteno, jedno od ovih dela počinjeno je pre nekoliko dana, a drugo izvršeno pre nekoliko meseci.

Policija je podnela državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivične prijave protiv četiri lica, zbog sumnje da su izvršila navedena krivična dela.

„Krivična prijava podneta je, naime, protiv D.P. iz Podgorice, zbog sumnje da je počinio krivično delo teška krađa. Sumnja se da je D.P, 26. novembra 2025. godine, pozvao oštećenu telefonom i na prevaru je namamio da napusti svoju kuću zajedno sa suprugom i ode u naselje Spuž. On je nakon toga, sumnja se, provalio u njihovu kuću u jednom podgoričkom naselju tako što se popeo do kupatilskog prozora, koji se nalazi na visini od oko dva metra, sa kojeg je odvalio zaštitu i kroz koji je potom ušao u kuću. U kući je zatim izvršio premetačinu i otuđio 1.000 evra koje je pronašao u novčaniku“, kaže se u saopštenju.

Osumnjičeni D.P. se sada nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od osam meseci, izrečene zbog drugog krivičnog dela, te je krivična prijava protiv njega podneta u redovnom postupku.

„Policijski službenici su podneli i krivičnu prijavu protiv tri lica – D.M. (20) iz Podgorice i dva maloletnika stara 16 i 17 godina, zbog sumnje da su počinili krivično delo krađa. Oni su, kako se sumnja, 16. februara 2026. godine, sa auto-otpada u vlasništvu oštećenog lica u Podgorici otuđili 11 akumulatora i menjač sa jednog vozila. Policijski službenici su pronašli i vlasniku vratili otuđene predmete, koji su pronađeni na otpadu sekundarnih sirovina u vlasništvu jednog lica koje je od osumnjičenih kupilo ove predmete“, kaže se u saopštenju Uprave policije.

