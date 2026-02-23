Slušaj vest

Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić rasvetlili su događaj od 16. februara kada je jedno maloletno lice, prilikom učešća u saobraćaju kao biciklista, zadobilo povrede.

Naime, u Nikšiću se dogodila saobraćajna nezgoda 16. februara oko 15 časova u ulici Ivana Milutinovića, pri čemu je maloletnik star 14 godina zadobio lake telesne povrede, dok se vozilo koje je učestvovalo u nezgodi i lice koje je njime upravljalo udaljilo sa lica mesta.

Preduzet je niz aktivnosti iz nadležnosti policije u cilju rasvetljavanja ovog događaja, te su policijski službenici došli do sumnje da je u nezgodi, osim maloletnika koji se u trenutku nezgode, kako je utvrđeno, nalazio na biciklu, učestvovao i A.J. (27) iz Nikšića, koji je upravljao putničkim motornim vozilom.

Na licu mesta je izvršen uviđaj, izuzet je video materijal sa nadzornih kamera u blizini lica mesta, identifikovana i locirana je osoba koja je upravljala vozilom, od nje je prikupljeno obaveštenje na zapisnik o datim okolnostima i locirano je i obezbeđeno predmetno vozilo.