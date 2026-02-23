Slušaj vest

Policija je podnela krivičnu prijavu protiv četrnaestogodišnje maloletnice iz Ulcinja zbog sumnje da je uputila lažnu dojavu o postavljenoj bombi u Osnovnoj školi "Maršal Tito", dok će protiv njenih roditelja biti pokrenut prekršajni postupak zbog zanemarivanja, saopštila je Uprava policije.

Kako je saopšteno, postupajući po prijavi direktorke škole da je 14. decembra 2025. godine sa jednog Instagram profila primila poruku u kojoj se navodi da je u školi postavljena bomba koja će eksplodirati 16. decembra, policija je preduzela hitne mere radi identifikacije pošiljaoca i rasvetljavanja slučaja.

„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Grupe za suzbijanje krivičnih dela visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti ‘Jug’ i Odeljenja bezbednosti Ulcinj, sproveli su niz operativnih i forenzičkih aktivnosti, nakon čega je utvrđeno da je spornu poruku uputilo maloletno lice staro 14 godina iz Ulcinja“, navodi se u saopštenju.

O događaju je obavešten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, po čijem je nalogu protiv maloletnice podneta krivična prijava u redovnom postupku, zbog sumnje da je izvršila krivično delo izazivanje panike i nereda.

Policija je saopštila da će protiv roditelja maloletnice biti podneti zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 37 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji se odnosi na zanemarivanje.

„Uprava policije ukazuje na obavezu roditelja da vode brigu o podizanju i vaspitanju dece, te apeluje da pojačaju nadzor nad njihovim aktivnostima, naročito u sajber prostoru“, ističe se u saopštenju.