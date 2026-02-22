Slušaj vest

Plavska policija uhapsila jeR.Đ (26) iz tog grada zbog sumnje da je sedamdesetogodišnjoj osobi ukrala 70.000 evra, 1.100 dolara i 300 švajcarskih franaka. Policija je pronašla više od polovine novca koji osumnjičena nije uspela da potroši i vozilo koje je kupljeno otuđenim novcem.

Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ – Odeljenja bezbednosti Plav su u roku od jednog dana rasvetlili krivično delo teška krađa u kojoj je oštećenom licu otuđeno 70.000 evra, 1.100 dolara i 300 švajcarskih franaka, a što je oštećeni ovom Odeljenju bezbednosti prijavio 19.02.2026. godine, saopšteno je iz policije.

Policijski službenici su u najkraćem roku, u toku jednog dana, identifikovali osumnjičenu, lišili je slobode i u šteku u njenom stanu pronašli i oduzeli više od polovine otuđenog novca, a pronađeno je i oduzeto i vozilo kupljeno novcem koji je otuđila. Ona je krivično delo, sumnja se, počinila skoro mesec dana pre nego što je oštećeni tešku krađu prijavio policiji.

Foto: Crnogorska policija

Iz policije je saopšteno da je uhapšena R.Đ (26) iz Plava, koja je, kako se sumnja, 24. januara 2026. godine oko 19.00 časova, koristeći prethodno stečeno poverenje oštećenog lica starog 70 godina, ušla u njegovu porodičnu kuću čija su vrata bila neotključana.

"Ona se potom stepenicama popela na sprat kuće i iz spavaće sobe, sa više mesta – iz džepova sakoa, otuđila nekoliko koverti u kojima se nalazilo ukupno 15.000 evra, 1.100 dolara i 300 švajcarskih franaka. Zatim je, sumnja se, znajući gde se sef nalazi, otuđila i sef koji je, kada se udaljila sa lica mesta sa navedenim novcem i sefom, uz upotrebu podesnog sredstva i fizičke snage obila u svojoj kući i iz sefa otuđila još oko 55.000 evra", saopštili su iz policije.

Osumnjičena R.Đ je potom, sumnja se, sav otuđeni novac smestila u plastičnu kutiju i sakrila ga u šteku u svom stanu – šupljini zida ispod stepenica koja se nalazi iza kuhinjskih elemenata.

Foto: Crnogorska policija

"Novac, koji je krila na navedenom mestu koje nije bilo vidljivo i koje je bilo dobro zamaskirano, potom je počela da troši na putovanja, luksuznu garderobu, nakit i poklone, dok je deo novca – 11.000 evra dala svom emotivnom partneru. Njen emotivni partner je za taj novac kupio vozilo „VW Golf“ VII na auto-placu u Tuzima", saopštili su iz policije.

Policijski službenici su, postupajući po prijavi oštećenog, vrlo brzo, za manje od jednog dana, došli do identiteta osumnjičene R.Đ, kod koje su u kući pronašli sakriven novac u šteku u iznosu od 36.850 evra.

Iz policije je saopšteno da je novac oduzet i biće vraćen oštećenom vlasniku, a takođe je oduzeto i navedeno vozilo koje je kupljeno otuđenim novcem, koje će takođe, nakon kriminalističke obrade i procedura, biti predato vlasniku otuđenog novca.

Foto: Crnogorska policija

Osumnjičena će, kako su naveli, uz krivičnu prijavu, biti privedena državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, zbog sumnje da je počinila navedeno krivično delo.