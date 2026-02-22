Slušaj vest

Tužilaštvo i porodice žrtava krvavog masakra Vuka Borilovića sa Cetinja, koji je 12. avgusta 2022. godine ubio desetoro ljudi, uključujući dvoje dece, i ranio šestoro, juče su u završnim rečima pred Osnovnim sudom na Cetinju zatražili da se penzionisana oficirka MUP-a Olivera Krivokapić proglasi krivom za nesavesno poslovanje i osudi na maksimalnu zakonom predviđenu kaznu od pet godina zatvora.

Smatraju da je ona odgovorna što od Borilovića nije oduzeto oružje kojim je izvršen masakr u Medovini, uprkos činjenici da je on pravosnažno osuđen za nasilničko ponašanje i da se lečio u psihijatrijskoj bolnici.

S druge strane, optužena Krivokapićje u završnoj reči negirala krivicu, tvrdeći da nije imala zakonsko ovlašćenje da sama oduzme oružje i da je za to odgovorna Uprava policije. Ona je navela da tužilaštvo nije dokazalo njenu odgovornost niti pokazalo primer da je bilo koja filijala MUP-a u Crnoj Gori privremeno oduzimala oružje u sličnim situacijama.

Presuda će biti objavljena u četvrtak, 27. februara.

"Tragedija je mogla biti sprečena"

Tužiteljka Aleksandra Adžić-Živković podsetila je da je tog sudbonosnog i tragičnog 12. avgusta u Medovini postojala "aktivna situacija sa strelcem", za koju u tom periodu nisu postojali jasni propisi, niti su postojale definisane procedure koje bi regulisale postupanje policije.

Ona smatra da policija nije mogla da predvidi da će Borilović postupiti onako kako je postupio, ali da sigurno nije bilo preventivne reakcije Odeljenja MUP-a da se Borilovićeva puška oduzme.

- Tragedija u Medovini mogla je biti sprečena jednostavnim, savesnim obavljanjem dužnosti i ovlašćenja koja su mu zakonom poverena od strane lica koja su za to bila odgovorna. Među njima je nesumnjivo i okrivljena Olivera Krivokapić, koja je bila upoznata sa činjenicom da se protiv Borilovića vodi više krivičnih postupaka, da je počinio teško krivično delo sa elementom nasilja, kao i da je lečen u neuropsihijatrijskoj bolnici, pa mu je ipak izdala dozvolu i dozvolila da u posedu ima oružje kojim je počinio zločin koji je potresao celu Crnu Goru i region - rekao je advokat oštećenih porodica, Ilija Lalić, tokom završne reči.

Kako je dodao, okrivljeni je, vršeći poverenu javnu službu, postupajući očigledno nemarno, nemarno i bez dužne pažnje, dao značajan doprinos i omogućio da se dogodi strašna tragedija u naselju Medovina, u kojoj je Vuk Borilović, okružen municijom i naoružan do zuba, ubio desetoro svojih sugrađana, među kojima dvoje dece, dok je šestoro ranio.

Pravni zastupnik porodica poginulih i ranjenih složio se sa stavom tužioca Živkovića.

- Predlažemo da sud proglasi okrivljenu odgovornom za krivično delo koje joj se stavlja na teret i osudi je na najstrožu kaznu, u skladu sa zakonom - rekla je advokatica Lalić.

Foto: EPA/Boris Pejović, Privatna Arhiva

Nakon ročišta, Vesna Pejović, koja je u Medovini izgubila ćerku Natašu i unuke Marka i Mašana Martinovića, rekla je da je sistem zakazao i da neko mora da odgovara.

Istakla je da izlaganje odbrane ne odgovara istini i da pokušaji prebacivanja krivice između policije i tužilaštva dodatno uznemiravaju porodice žrtava.

- Ako sistem ne koordinira unutar sebe, svi smo u grešci. Lično sam pročitala pismo Lazara Šćepanovića iz policije, kojim se pokreće postupak za oduzimanje oružja. Smatramo da ga je okrivljena ignorisala, iako je po prirodi svoje funkcije morala da reaguje - navela je, dodajući da je Borilovićev slučaj jedinstven jer je već bio osuđivan, što je morao biti alarm za nadležne službe.

Ona je naglasila da porodice ne pretenduju da budu sudije, već da očekuju da sud jasno označi odgovornost, u skladu sa Ustavom i zakonom.

- Neko u ovom lancu je kriv i očekujemo da sudija 27. februara pronađe pravog krivca - rekla je Pejović.

Nataša, Marko i Mašan Foto: Printscreen

Odgovornost nesporno dokazana

Slično mišljenje deli i advokat Ilija Lalić, zamenik predstavnika porodica žrtava Zdravka Đukanovića.

On je ocenio da je odbrana okrivljenog Krivokapića zasnovana na neadekvatnim pravnim tumačenjima koja nisu relevantna za ovaj postupak.

- Smatramo da smo tokom postupka nesporno dokazali odgovornost za krivično delo koje se okrivljenom stavlja na teret. Očekujemo da sud donese zakonitu i pravednu osudu - rekla je Lalić, ističući da očekuju maksimalnu kaznu za ovo krivično delo - pet godina zatvora.

- Mi, kao predstavnici porodica povređenih, pokrenućemo krivične prijave protiv svih odgovornih lica koja su svojim nečinjenjem omogućila Vuku Boriloviću da počini ovaj strašni zločin - rekao je Lalić.

Foto: Printscreen emisije "Masakr odgovornosti"

Odbrana

U završnim rečima, odbrana okrivljenog Krivokapića je odbacila optužbu, pokušavajući da odgovornost za propuste u koordinaciji i oduzimanju oružja prebaci sa Vuka Borilovića na Direkciju policije.

Krivokapić se u svom obraćanju pozvala na određene administrativne procedure i raniju sudsku praksu, tvrdeći da nije imala zakonska ovlašćenja da samostalno postupa u konkretnom slučaju. Više puta je ponovila da policija ima ovlašćenje da privremeno oduzme Borilovićevo oružje.

- Posebno bih želela da ukažem na zanemarivanje dokaza Unutrašnje kontrole policije vezanih za pretres kuće Vuka Borilovića, nakon njegovog nasilničkog ponašanja kada je napao kolegu i uništio mu automobil. Policija je izjavila da u tom trenutku nije pronašla pušku u kući, a nigde u spisima nije bilo dokaza da puška nije pronađena. Znamo kako postupiti kada se tokom pretresa ne pronađe predmet zbog kojeg je vršen pretres - rekla je, između ostalog, Krivokapić.

Ona je izjavila da je tužilaštvo bilo dužno da dokaže njenu krivicu ili da navede barem jedan primer da je bilo koja filijala MUP-a u Crnoj Gori privremeno oduzela nečije oružje.

Zanimljivo je da je Krivokapić tokom svoje završne reči pomenula da i sama ima decu i unuke.