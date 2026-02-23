Slušaj vest

Poljski Centralni istražni biro je na medjunarodnom aerodromu u Varšavi uhapsio 32-godišnjeg državljanina Crne Gore na osnovu evropskog naloga Litvanije za hapšenje pod optužbom da je u toj zemlji špijunirao za Kinu, javlja danas poljski javni tv servis TVP.info.

Po saznanjima vlasti u Viljnusu, taj muškarac je od februara 2023. godine nelegalno prikupljao za Kinu informacije na teritoriji Litvanije.

Tužilaštvo je tražilo da mu se odredi pritvor od sedam dana. Poljsko Tužilaštvo je danas saopštilo da je 9. februara uhapšen i jedan državljanin Belorusije koji je špijunirao za beloruske obaveštajne službe.

Njega terete da je od juna 2024. do februara ove godine prikupljao informacije o kritičnoj infrastrukturi u Poljskoj, Litvaniji i Nemačkoj, auhapšen je zahvaljujući saradnji njihovih policija.

Njemu je odredjen pritvor od tri meseca i po poljskim zakonima mu preti pet godina zatvora.