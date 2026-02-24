Slušaj vest

Policija je na Cetinju uhapsila ruskog državljanina V.Z. (32) zbog sumnje da je počinio krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom, u sticaju sa krivičnim delom nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, kao i krivično delo protivpravno lišenje slobode, na štetu maloletne ruske državljanke.

„Sumnja se da je V.Z., u kontinuiranom vremenskom periodu dužem od šest meseci, na teritoriji Cetinja, živeo u zajednici sa maloletnicom, kojom prilikom je kontrolom ostvarivanja njenih kontakata, kretanja i komunikacije, te primenom nasilja, narušio njen duševni i telesni integritet“, kazali su iz Uprave policije.

Takođe se sumnja da je u jednom navratu oštećenu protivpravno držao zaključanu u prostoriji stana u kojem su prethodno boravili.