UHAPŠEN RUSKI DRŽAVLJANIN NA CETINJU: Živeo sa maloletnicom, branio joj izlazak iz stana
Policija je na Cetinju uhapsila ruskog državljanina V.Z. (32) zbog sumnje da je počinio krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom, u sticaju sa krivičnim delom nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, kao i krivično delo protivpravno lišenje slobode, na štetu maloletne ruske državljanke.
„Sumnja se da je V.Z., u kontinuiranom vremenskom periodu dužem od šest meseci, na teritoriji Cetinja, živeo u zajednici sa maloletnicom, kojom prilikom je kontrolom ostvarivanja njenih kontakata, kretanja i komunikacije, te primenom nasilja, narušio njen duševni i telesni integritet“, kazali su iz Uprave policije.
Takođe se sumnja da je u jednom navratu oštećenu protivpravno držao zaključanu u prostoriji stana u kojem su prethodno boravili.
On je uhapšen po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva na Cetinju zbog sumnje da je izvršio navedena krivična dela, nakon čega mu je određeno zadržavanje u zakonom propisanom roku.
Kurir.rs/RTCG