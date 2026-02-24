OŠTEĆEN BUDŽET ZA 80.000 EVRA: Krivična prijava zbog utaje poreza u Podgorici
Podgorička policija podnela je krivičnu prijavu protiv pravnog lica „N.L.” d.o.o. iz tog grada i njegovog izvršnog direktora I.Š. (52) zbog sumnje na krivično delo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju.
„U postupku do podnošenja krivične prijave prikupljeni su dokazi koji ukazuju da su ova lica izvršila krivično delo koje im se stavlja na teret na način što I.Š., postupajući u ime pravnog lica „N.L.” d.o.o. Podgorica u svojstvu izvršnog direktora, kontinuirano od marta 2023. do sredine maja 2025. godine, nije podnosio PDV prijave, kao ni finansijske izveštaje za 2023. i 2024. godinu nadležnom organu Poreske uprave, u cilju izbegavanja plaćanja poreskih obaveza, iako je obavljao privrednu delatnost, suprotno članu 35 stav 1 i 2 Zakona o porezu na dodatu vrednost i članu 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica“, navode iz Uprave policije.
I.Š. je na taj način, pojašnjavaju iz policije, pribavio protivpravnu korist u iznosu od 79.966 evra.
„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala preduzimaće i u budućem periodu kontinuirane aktivnosti na kontroli fizičkih lica i poslovanja pravnih lica, kao i krivičnom procesuiranju onih koji vrše krivična dela tokom obavljanja privrednih aktivnosti, a na štetu budžeta i građana Crne Gore“, poručili su iz Uprave policije.
Kurir.rs/RTCG