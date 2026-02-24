„U postupku do podnošenja krivične prijave prikupljeni su dokazi koji ukazuju da su ova lica izvršila krivično delo koje im se stavlja na teret na način što I.Š., postupajući u ime pravnog lica „N.L.” d.o.o. Podgorica u svojstvu izvršnog direktora, kontinuirano od marta 2023. do sredine maja 2025. godine, nije podnosio PDV prijave, kao ni finansijske izveštaje za 2023. i 2024. godinu nadležnom organu Poreske uprave, u cilju izbegavanja plaćanja poreskih obaveza, iako je obavljao privrednu delatnost, suprotno članu 35 stav 1 i 2 Zakona o porezu na dodatu vrednost i članu 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica“, navode iz Uprave policije.