ODBAČENA KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV MIRJANE PAJKOVIĆ Nema dokaza za OVAJ deo se*s skandala sa Vukšićem: Ne smiruje se afera koja je potresla region!
Osnovno državno tužilaštvo u Podgoriciodbacilo je krivičnu prijavu koju je podnela Uprava policije, Odeljenje bezbednosti Podgorica, protiv Mirjane Pajković zbog sumnje da je počinila krivično delo prinude na štetu Dejana Vukšića, saopštilo je danas tužilaštvo.
- Nakon procene spisa i sprovođenja svih zakonom propisanih mera i radnji, postupajući državni tužilac odbacio je krivičnu prijavu protiv M. P. jer ne postoji osnovana sumnja da je počinila ni navedeno niti bilo koje drugo krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti - navodi se u saopštenju.
"Vijesti" su 12. februara objavile da će Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici sprovesti veštačenje kako bi se utvrdilo ko se nalazi na eksplicitnim snimcima sa bivšom načelnicom Uprave u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Mirjanom Pajković, jer je bivši savetnik predsednika za bezbednost, Dejan Vukšić, tvrdio da on nije osoba sa video snimaka.
Pajković je, s druge strane, tužiocima tvrdila da se na jednom od snimaka pojavljuje bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) i da je on taj koji je neovlašćeno distribuirao video materijal. Vukšić je i to negirao.
Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", njih dvoje su 11. februara ispitivani u ODT Podgorica, u vezi sa više krivičnih prijava podnetih protiv drugoga — zbog zloupotrebe tuđeg snimka, ugrožavanja bezbednosti, krađe telefona...
Izvor lista nezvanično je rekao da je zadatak pred tužiocima da utvrde da li se Vukšić nalazi na snimku.
- Oboje su saslušani u svim slučajevima podnetim na osnovu prijava koje su Pajković i Vukšić podneli Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Davali su iskaze u različitim terminima i svojstvima. Pajković je izričito tvrdila da je Vukšić na spornom snimku i da ga je nezakonito distribuirao, što je on negirao. Preciznije, tvrdio je da nije bio na snimku i da nije imao nikakve veze sa distribucijom tog sadržaja - nezvanično je rečeno "Vijestima".
Nije objašnjeno kako je Pajković odgovorila na optužbe bivše šefice tajne policije da mu je prethodno ukrala mobilni telefon i da ga je ucenjivala i primoravala da odustane od kandidature za sudiju Ustavnog suda.
Uprava policije je prethodno podnela krivičnu prijavu protiv Pajković zbog sumnje da je počinila krivično delo prinude na štetu Vukšića, kako bi ga primorala da povuče kandidaturu za funkciju sudije Ustavnog suda.
Ukrala mu telefon i sa njega slala poruke i fotografije?
Sumnja se da je Pajković 10. oktobra 2024. godine ukrala Vukšićev telefon, a zatim sa njega slala poruke i fotografije, čime je "narušila njegov ugled i privatnost".
- Nakon navedenog događaja, oštećena je telefonom kontaktirala M. P. i tom prilikom joj uputila uvredljive reči, koje je M. P., sa namerom da ih iskoristi kao sredstvo pritiska i prinude, tajno audio snimala. M. P. je potom, putem aplikacije "Signal", 20. 3. 2025. godine dostavila oštećenom, uz preteće reči i izričiti zahtev da povuče kandidaturu za funkciju sudije Ustavnog suda, čime je kod oštećenog izazvala osećaj straha i pritiska... - navodi se.
Tužilaštvo navodi da su oba slučaja pod istragom.
Podsećamo, dana 30. decembra 2025. godine, Vukšić je podneo ostavku na mesto savetnika za bezbednost predsednika Republike, nakon pitanja "Vijesti" o pretnjama upućenim Pajković. Pajković je nedavno podnela ostavku na mesto u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, navodeći lične razloge.
To je učinila nakon što je javnost bila preplavljena eksplicitnim snimcima na kojima se ona nalazi, a ona je optužila Vukšića za širenje materijala, što je bivši šef tajne službe negirao.
