Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica rasvetlili su krivično delo razbojništvo izvršeno prošle godine na štetu jedne podgoričke zlatare, kojom prilikom je otuđen dragoceni nakit u vrednosti većoj od 266 hiljada evra, i do sada identifikovali i lišili slobode dva izvršioca krivičnog dela, saopšteno je iz Uprave policije.

- Nakon sprovedenih kriminalističkih, dokaznih i drugih operativnih aktivnosti, u utorak je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišen slobode J.B. (42) iz Podgorice, zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo - dodaje se u saopštenju.

Kako se osnovano sumnja, on je 16. maja 2025. godine, po prethodnom dogovoru sa licem M.M, koji je ranije lišen slobode zbog istog krivičnog dela, kao i sa još dva za sada nepoznata lica, na organizovan način, uz upotrebu spreja sa nadražujućim dejstvom i pretnju vatrenim oružjem – pištoljem, ušao u jednu zlatarsku radnju u centru grada.