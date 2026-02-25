Slušaj vest

Nemački državljanin M. B. (34), nastanjen u Ulcinju, kažnjen je zatvorskom kaznom od 15 dana zbog neprimerenog ponašanja.

Tu odluku je, kako je "Vijestima" potvrdio predsednik Suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović, danas donela sudija odeljenja u Ulcinju Anka Rašović.

Okrivljenog je sat vremena nakon ponoći privela crnogorska policija, nakon negodovanja građana.

Kako je "Vijestima" rečeno, M. B. se jutros oko 01:20 časova na javnom mestu u centru grada nepristojno i bezobzirno ponašao, vikao i galamio, ležao na sred puta i na taj način izazvao uznemirenost i negodovanje građana.

Ovim postupcima učinio je prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru. Protiv njega je policija podnela prekršajnu prijavu, a Sud je izrekao zatvorsku kaznu.

(Kurir.rs/Vijesti)

