Iz Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore saopšteno je da je Viši sud, na predlog SDT-a, pravosnažno zamrznuo imovinu Duška Golubovića osumnjičenog za pranje novca i sa njim povezanih osoba, zbog sumnje da je imovina stečena kriminalnom delatnošću.

"Veće Višeg suda u Podgorici je, u postupku finansijske istrage, odbilo kao neosnovanu žalbu izjavljenu u korist okrivljenog D.G., za produženo krivično delo pranje novca, njegove supruge i dece D.G., I.G., L.G. i S.G. i sa članovima porodice povezanog pravnog lica „N.T.“ DOO, protiv rešenja sudije za istragu tog suda, kojim je, po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva, u odnosu na njihovu nepokretnu imovinu određena privremena mera obezbeđenja, jer postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom delatnošću", kazali su iz SDT-a.

Time je pravosnažna zabrana raspolaganja okrivljenom i sa njim povezanim fizičkim i pravnim licima u odnosu na nepokretnosti u Podgorici, Budvi i Žabljaku, ukupne površine preko 11.000 m2, i to za 13 stanova, ukupne površine 1.175 m2, 12 garaža i drugog nestambenog prostora, ukupne površine 523 m2, osam poslovnih prostora, ukupne površine 742 m2 i 11 parcela različitog zemljišta, ukupne površine 8.562 m2, uz zabležbu svih zabrana u katastru nepokretnosti.