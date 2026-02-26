Crna Gora
PODNET OPTUŽNI PREDLOG PROTIV VESKA BAROVIĆA: Evo šta mu se stavlja na teret
Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici podnelo je Osnovnom sudu u Podgorici optužni predlog protiv Veselina Veska Barovića.
Kako je saopšteno iz ODT Podgorica protiv Veska Barovića je podnet optužni predlog zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
- Na način što je dana 12. februara 2026. godine, u porodičnom stanu, neovlašćeno držao deo automatskog vatrenog oružja, sa pripadajućom municijom, za koju nije posedovao oružni list izdat od strane nadležnog državnog organa, suprotno odredbama Zakona o oružju - saopšteno je iz ODT Podgorica.
Veselin Vesko Barović uhapšen je 13. februara. Pušten je na slobodu nakon saslušanja.
