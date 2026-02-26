Slušaj vest

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici podnelo je Osnovnom sudu u Podgorici optužni predlog protiv Veselina Veska Barovića.

Kako je saopšteno iz ODT Podgorica protiv Veska Barovića je podnet optužni predlog zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

- Na način što je dana 12. februara 2026. godine, u porodičnom stanu, neovlašćeno držao deo automatskog vatrenog oružja, sa pripadajućom municijom, za koju nije posedovao oružni list izdat od strane nadležnog državnog organa, suprotno odredbama Zakona o oružju - saopšteno je iz ODT Podgorica.

Veselin Vesko Barović uhapšen je 13. februara. Pušten je na slobodu nakon saslušanja.

Kurir.rs/ Vijesti

Ne propustiteCrna GoraOTKRIVENO ZAŠTO JE UHAPŠEN VESELIN VESKO BAROVIĆ: Crnogorski biznismen pušten posle saslušanja, evo šta mu stavljaju na teret!
Vesko Barović Veselin Barović
Crna GoraPUŠTEN VESKO BAROVIĆ! Nakon saslušanja braniće se sa slobode!
Vesko Barović Veselin Barović
Crna GoraKO JE VESKO BAROVIĆ? Poznati biznismen osumnjičen za utaju poreza, nađeno mu oružje, dugo bio vodeća figura u crnogorskoj košarci
x News1 Sasa Pavlic Koky.jpg
Crna GoraVESKO BAROVIĆ DOVEDEN NA SASLUŠANJE! Evo šta mu se sve stavlja na teret! (VIDEO)
Vesko Barović Veselin Barović