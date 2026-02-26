Slušaj vest

Na društvenim mrežama se pojavio još jedan video na kojem je navodno odbegli Miloš Medenica, sin bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice.

Posle dužeg vremena da se opet oglasim“, govori navodni Medenica na početku videa.

Zatim, obraćajući se direktoru policije Lazaru Šćepanoviću, osoba na snimku kaže da će se zbog pritiska na njegovu porodicu, koju kako kaže, prate u stopu, svaki put oglašavati kada dobije informacije o „njihovom fukarluku“.

„Vi ste sve sem poštene institucije. Zašto ste prećutali obračun kriminalnih grupa u centru Nikšića gde je došlo do upotrebe hladnog oružja, i ranjavanja dva lica, pripadnjika klana, dok su obojica završili u nikšićkoj bolnici. Čitav događaj se dogodio u jeku policijske akcije u utorak u 23 sata, dok je u Nikšiću bila prisutna Posebna jednica policije dok ste po ulicama maltretirali pošteni narod".