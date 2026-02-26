Slušaj vest

Na društvenim mrežama se pojavio još jedan video na kojem je navodno odbegli Miloš Medenica, sin bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice.

Posle dužeg vremena da se opet oglasim“, govori navodni Medenica na početku videa.

Zatim, obraćajući se direktoru policije Lazaru Šćepanoviću, osoba na snimku kaže da će se zbog pritiska na njegovu porodicu, koju kako kaže, prate u stopu, svaki put oglašavati kada dobije informacije o „njihovom fukarluku“.

„Vi ste sve sem poštene institucije. Zašto ste prećutali obračun kriminalnih grupa u centru Nikšića gde je došlo do upotrebe hladnog oružja, i ranjavanja dva lica, pripadnjika klana, dok su obojica završili u nikšićkoj bolnici. Čitav događaj se dogodio u jeku policijske akcije u utorak u 23 sata, dok je u Nikšiću bila prisutna Posebna jednica policije dok ste po ulicama maltretirali pošteni narod".

Prethodnih nedelja na društvenim mrežama pojavljivali su se snimci navodnog Miloša Medenice, dok je policija kazala da su pomenuti snimci napravljeni uz pomoć veštačke inteligencije.

Kurir.rs/Portalanalitika

Ne propustiteCrna GoraODBEGLI MILOŠ MEDENICA SE NAVODNO OPET JAVIO! Poručio novinaru: "Ako je voljan, neka me prihvati, pozvaću ga uživo u njegovoj emisiji"
Screenshot 2026-02-03 093705.png
Crna GoraAFERA MEDENICA TRESE CRNU GORU! Ministar policije otkrio: Zna se ko je bio logistička podrška Medenici pri bekstvu
Screenshot 2026-02-03 093644.jpg
Crna GoraOBJAVLJENI NOVI SNIMCI NA KOJIMA JE NAVODNO MILOŠ MEDENICA: Obećao da će se predati ako direktor policije podnese ostavku, pa se predomislio (VIDEO)
Miloš Medenica.jpg
Crna GoraPOTRAGA ZA MILOŠEM MEDENICOM: Vesna Medenica bila u stanu sina dan pre izricanja presude, on otišao kasno uveče
Screenshot 2026-02-03 093644.jpg
Crna GoraPOSTOJE SUMNJE DA SE MILOŠ MEDENICA KRIJE OVDE! Raspisane TRI POTERNICE za osuđenim beguncem, sinom bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice
medenica.jpg
Crna GoraNADZOR NAD VESNOM MEDENICOM 24 SATA: Viši sud zatražio od Uprave policije sprovođenje mere
Vesna Medenica