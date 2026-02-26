Slušaj vest

Policija u Bijelom Polju procesuirala je tridesetdvogodišnjeg M.K. zbog sumnje da je tokom februara u državnoj šumi u mestu Malo Brdo bespravno posekao bukova stabla, čime je pričinio materijalnu štetu Upravi za gazdovanje šumama i lovištima, saopštio je Regionalni centar bezbednosti „Sever“.

Službenici policije u Bijelom Polju podneli su Osnovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv M.K. (32) iz tog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo šumska krađa.

„Naime, sumnja se da je M.K. tokom februara 2026. godine, u državnoj šumi u mestu Malo Brdo, opština Bijelo Polje, izvršio bespravnu seču određene količine bukovih stabala, čime je Upravi za gazdovanje šumama i lovištima pričinjena materijalna šteta“, navodi se u saopštenju.

Iz policije poručuju da će nastaviti sa intenzivnim planskim aktivnostima u borbi protiv ekološkog kriminala, kao jednog od nacionalnih prioriteta, kao i na sprečavanju bespravne seče šuma, otkrivanju i procesuiranju izvršilaca krivičnih dela sa ciljem očuvanja prirodnih resursa Crne Gore.

