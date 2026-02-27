Slušaj vest

Prava drama odigrala se u Nikšiću kada je na Trgu slobode došlo do svađe i tuče između nekoliko muškaraca, a više njih je povređeno. Nakon toga se više njih javilo na ukazivanje lekarske pomoći u Medicinski centar u Nikšiću.

- Dežurnoj službi OB Nikšić prijavljeno je da je na Trgu slobode u Nikšiću došlo do svađe i tuče više lica. Odmah po prijemu obaveštenja, policijski službenici su upućeni u Medicinski centar, gde su zatekli dva lica – jedno sa dve ubodne rane u predelu leđa i drugo sa ubodnom ranom u predelu ruke, nanesenom oštrim predmetom. Nakon pružene medicinske pomoći, kod oba lica su konstatovane teške telesne povrede i zadržani su na daljem lečenju - saopšteno je iz UP.

Povređena lica su nakon ukazane pomoći i opservacije puštena na dalje kućno lečenje.

- Preduzimajući mere i radnje iz svoje nadležnosti radi rasvetljavanja svih okolnosti događaja, policijski službenici su obezbedili dokaze i utvrdili da je A.B. (25) iz Nikšića, kako se sumnja, upotrebom noža, nakon svađe i tuče sa oštećenim licima, istima nanio teške telesne povrede, a potom se udaljio u nepoznatom pravcu - dodaje se u saopštenju.

Postupajući tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici izvršio je pravnu kvalifikaciju događaja, izjasnivši se da je reč o krivičnom delu teško ubistvo u pokušaju, te naložio podnošenje krivične prijave protiv A.B.