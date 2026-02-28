Slušaj vest

Hercegnovska policija uhapsila je S.D. (25) iz tog grada, koji je upravljao motociklom pod dejstvom alkohola i kokaina i udario dvogodišnje dete, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je S.D. uhapšen po nalogu državnog tužioca, zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti na štetu maloletnog deteta.

Kako se sumnja, S.D. je u sredu oko 16 časova upravljao motociklom pešačkom zonom šetališta Pet Danica, delom puta koji nije predviđen za kretanje motornih vozila.

„Nakon toga je ispred tunela u naselju Topla, u blizini jednog ugostiteljskog objekta, ostvario kontakt sa detetom starim dve godine, koje je tom prilikom palo i lakše povređeno“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je kontrolama utvrđeno da je S.D. upravljao motociklom pod dejstvom alkohola i kokaina.