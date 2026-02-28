Slušaj vest

Kriminalistička policija je tokom pretresa kuće lica N.P. (29) iz Podgorice oduzela dve puške i 422 komada municije, a državni tužilac će naknadno odlučiti o pravnoj kvalifikaciji dela.

„Kriminalistička policija Odeljenja bezbednosti Podgorica je, sprovodeći planske aktivnosti usmerene na suzbijanje nezakonitog posedovanja i sprečavanje zloupotrebe vatrenog oružja, municije i eksplozivnih sredstava, izvršila pretres kuće N.P. (29) iz Podgorice“, navodi se u saopštenju.

Tom prilikom pronađeno je i oduzeto, kako kažu, vatreno oružje u ilegalnom posedu – dve puške, kao i 422 komada municije različite vrste i kalibra.

„Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji dela“, zaključuje se u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

