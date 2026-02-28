Slušaj vest

Podgorička policija uhapsila je S.K. i M.B. zbog sumnje da su se bavili uličnom distribucijom narkotika, a tokom akcije zaplenjeno je ukupno 872 tablete sa liste opijata i oduzeto 1.025 evra za koje se sumnja da potiču od prodaje droge, saopšteno je iz Uprave policije.

„Policijski službenici su izvršili kontrolu lica S.K., kod koje je pronađeno devet komada tableta buprenorfina. U neposrednoj blizini ovog lica kontrolisano je i lice M.B., kod kojeg su pronađene tablete koje se nalaze na listi opijata i to: 30 tableta ‘Sanval’, 30 tableta ‘Ksalol’ i sedam tableta buprenorfina“, pojasnili su u saopštenju.

Daljim aktivnostima policije, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, izvršen je pretres stana koji koriste M.B. i S.K.

„Tom prilikom je pronađeno i oduzeto ukupno 435 tableta ‘Ksalol’, 190 tableta ‘Sanval’, 15 tableta buprenorfina, 139 tableta ‘Mendilex’ i 17 tableta ‘Diazepam’“, poručuju u saopštenju.

Takođe, kako navode, od lica M.B. oduzeto je 1.025 evra za koje se sumnja da potiču od prodaje opojnih droga.