Slušaj vest

Iz Uprave policije Crne Gore saopšteno je da je danas zabeležen "fišing" napad putem SMS poruka usmeren na klijente banaka, sa ciljem krađe finansijskih podataka. Iz policije apeluju na građane da budu oprezni, da ne unose svoje lične podatke, brojeve kartica, PIN kodove ili druge osetljive informacije.

Uprava policije obaveštava građane da je danas, u popodnevnim časovima, zabeležen fišing napad usmeren na klijente banaka putem SMS poruka.

Iz policije je saopšteno da porukama sadrži URL link ka lažnoj stranici za online plaćanje, sa ciljem krađe osetljivih ličnih i finansijskih podataka.

"Pošiljaoci – lica koja čine ova krivična dela u sajber prostoru, naime, ove SMS poruke lažno predstavljaju kao zvanična obaveštenja banke, kako bi građane naveli da pristupe zlonamernom fišing linku i unesu osetljive podatke, čime bi se omogućila zloupotreba tih podataka", kazali su u saopštenju.

Iz policije upozoravaju građane da ne pristupaju navedenim linkovima koji stižu putem ovakvih SMS poruka, te da ne unose svoje lične podatke, brojeve kartica, PIN kodove ili druge osetljive informacije.