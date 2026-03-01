Slušaj vest

ULCINJ - U cilju podizanja nivoa bezbednosti građana, a u skladu sa nacionalnim prioritetima sprečavanja zloupotrebe, te pronalaska i oduzimanja vatrenog oružja, municije i eksplozivnih sredstava u ilegalnom posedu, u petak su, u okviru aktivnosti službenika Odeljenja bezbednosti Ulcinj, pretresom kod lica A. Đ. (44) oduzeti pet komada oružja i municija, te je protiv istog podneta krivična prijava, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Postupajući po naredbi suda, izvršen je pretres objekta koji se nalazi u mestu Donji Štoj, a pronađeni su i privremeno oduzeti pištolj marke „CZ Kompakt“, pištolj marke „Pietro Beretta“, lovačka puška marke „Baikal“, lovačka puška marke „IZ“, vazdušna puška marke „CZ“ i 72 komada municije različite vrste i kalibra.

„Nakon prikupljenih obaveštenja, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju izjasnio se da se protiv lica A. Đ. podnese krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, saopšteno je iz Uprave policije.

Oduzeto oružje i municija biće predmet daljih provera, dok policija nastavlja aktivnosti usmerene na sprečavanje zloupotrebe vatrenog oružja i municije, kao i pronalazak i oduzimanje oružja koje se nalazi u ilegalnom posedu, u cilju podizanja opšteg nivoa bezbednosti građana i očuvanja reda i zakonitosti na teritoriji Opštine Ulcinj.