ODUZETO 5 KOMADA ORUŽJA I MUNICIJA: Krivična prijava protiv muškarca (44) u Ulcinju
ULCINJ - U cilju podizanja nivoa bezbednosti građana, a u skladu sa nacionalnim prioritetima sprečavanja zloupotrebe, te pronalaska i oduzimanja vatrenog oružja, municije i eksplozivnih sredstava u ilegalnom posedu, u petak su, u okviru aktivnosti službenika Odeljenja bezbednosti Ulcinj, pretresom kod lica A. Đ. (44) oduzeti pet komada oružja i municija, te je protiv istog podneta krivična prijava, navodi se u saopštenju Uprave policije.
Postupajući po naredbi suda, izvršen je pretres objekta koji se nalazi u mestu Donji Štoj, a pronađeni su i privremeno oduzeti pištolj marke „CZ Kompakt“, pištolj marke „Pietro Beretta“, lovačka puška marke „Baikal“, lovačka puška marke „IZ“, vazdušna puška marke „CZ“ i 72 komada municije različite vrste i kalibra.
„Nakon prikupljenih obaveštenja, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju izjasnio se da se protiv lica A. Đ. podnese krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, saopšteno je iz Uprave policije.
Oduzeto oružje i municija biće predmet daljih provera, dok policija nastavlja aktivnosti usmerene na sprečavanje zloupotrebe vatrenog oružja i municije, kao i pronalazak i oduzimanje oružja koje se nalazi u ilegalnom posedu, u cilju podizanja opšteg nivoa bezbednosti građana i očuvanja reda i zakonitosti na teritoriji Opštine Ulcinj.
„Sve aktivnosti policijskih službenika izvode se profesionalno i u skladu sa zakonom, a cilj je zaštita građana i unapređenje bezbednosne situacije u lokalnoj zajednici“, navodi se u saopštenju.
Kurir.rs/RTCG