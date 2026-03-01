Slušaj vest

Viši sud u Podgorici odredio je, u postupku finansijske istrage, privremene mere obezbeđenja nad imovinom deset okrivljenih lica i jednog pravnog subjekta, na predlog Specijalnog državnog tužilaštva, jer postoji osnovana sumnja da je imovina stečena kriminalnom delatnošću, navode u saopštenju.

Rešenjem Kris br. 124/25 od 17. februara ove godine, sud je odredio mere u odnosu na nepokretnu i pokretnu imovinu okrivljenih V.V., G.Č., O.R., M.K., Ž.V., B.S., I.P., V.V., S.I. i M.D, kao i pravnog lica „V.G.“ DOO Podgorica.

Time je, kažu, zabranjeno raspolaganje nepokretnostima u Podgorici, Danilovgradu, Budvi, Baru i Kolašinu, ukupne površine 18.939 metara kvadratnih.

"Mere se odnose na jednu stambeno-poslovnu zgradu, 28 stanova i pet kuća ukupne površine 2.257 metara kvadratnih, sedam garaža i pomoćnih objekata površine 427 metara kvadratnih, 11 poslovnih prostora ukupne površine 729 metara kvadratnih, kao i na drugo zemljište površine 15.526 metara kvadratnih, uz zabeležbu zabrane u katastru nepokretnosti", navodi se u saopštenju.

Okrivljenima i sa njima povezanim licima uskraćena je i isplata gotovog novca sa računa kod komercijalnih banaka u ukupnom iznosu od 174.465 eura.