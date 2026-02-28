Slušaj vest

Uhapšeni Aco Đukanović saslušan je danas u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću i određeno mu je zadržavanje.

To je nakon saslušanja Đukanovića kazao jedan od njegovih branilaca, advokat Nikola Martinović.

Đukanović je ranije danas doveden na saslušanje u zgradu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, a sat nakon toga, u zgradu su ušli advokati Ana Đukanović, Neda Ivović i Nikola Martinović.

Zgradu tužilaštva obezbeđivali su službenici Uprave policije, naoružani dugim cevima.

Đukanović je uhapšen tokom noći, nakon što je policija, pretresom njegove kuće u Nikšiću, pronašla oružje.

On je uhapšen po nalogu nikšićkog ODT-a zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

"Osnovano se sumnja da je A. Đ. u svojoj kući u Nikšiću neovlašćeno držao oružje i municiju", saopštilo je ranije danas to tužilaštvo.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Uprava policije je danas saopštila da su u Nikšiću, prilikom pretresa porodične kuće u Rastocima, pronašli veću količinu vatrenog oružja i municije: lovački karabin "Mauser" sa optičkim nišanom, u ilegalnom posedu; pušku marke "Brno" sa optičkim nišanom marke "Busnell", u ilegalnom posedu; pušku sačmaricu nepoznate marke, u ilegalnom posedu; pištolj nepoznate marke, u ilegalnom posedu; lovački karabin "M-48", u ilegalnom posedu; pištolj "CZ 99 PARA" sa okvirom u kojem se nalazilo pet komada municije i oružnim listom na ime pokojnog člana porodice; više od 400 komada municije različite marke i kalibra; tri prazna okvira; pet zaštitnih balističkih pancira; dvogled marke "Zeiss".

Foto: Uprava policije Crne Gore

"Vijesti" su jutros objavile da je, prema nezvaničnim saznanjima lista, nekoliko skupocenih satova popisano i fotografisano tokom pretresa Đukanovićevog stana, a da su policajci fotografisali i određenu dokumentaciju, posloženu u nekoliko registratora. Prema istim informacijama, reč je o skupocenim ručnim časovnicima.

Policija je danas zvanično saopštila da su tokom pretresa u Podgorici izuzeli određenu dokumentaciju, o čemu je obavešteno nadležno tužilaštvo, "te će povodom navedenog biti formiran predmet u cilju daljeg postupanja."

"Zbog zaštite interesa postupanja policijskih službenika, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da saopštimo više informacija za aktivnosti izvedene na teritoriji Podgorice", kazali su tada.