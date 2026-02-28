Ona je uhapšena pošto je Apelacioni sud usvojio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva
Prvostepeno osuđena na 10 godina zatvora
UHAPŠENA VESNA MEDENICA: Bivšoj predsednici Vrhovnog suda Crne Gore određen pritvor
Slušaj vest
Bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica uhapšena je večeras u Kolašinu.
Ona je uhapšena pošto je Apelacioni sud usvojio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).
Medenici je određen pritvor.
Krajem januara bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica prvostepeno je osuđena na 10 godina, saopštila je predsednica veća Višeg suda u Podgorici, sudija Vesna Kovačević.
Kurir.rs/Vijseti
Reaguj
Komentariši