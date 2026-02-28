Slušaj vest

Bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica uhapšena je večeras u Kolašinu.

Ona je uhapšena pošto je Apelacioni sud usvojio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Medenici je određen pritvor.

Krajem januara bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica prvostepeno je osuđena na 10 godina, saopštila je predsednica veća Višeg suda u Podgorici, sudija Vesna Kovačević.

Kurir.rs/Vijseti

