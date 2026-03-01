Slušaj vest

Sudija za istragu saslušao je večeras biznismena Aca Đukanovića, a odluka o pritvoru biće doneta sutra.

Aco Đukanović bio je priveden kod sudije večeras oko 19 sati, a saslušanje je trajalo nešto kraće od dva sata.

Podsetimo, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Nikšiću podneo je predlog za određivanje pritvora biznismenu Acu Đukanoviću, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Kako smo već pisali, Đukanovićev branilac, Nikola Martinović izjavio je da deo oružja pronađenog u pretresu nekretnina pripada Acovom bratu, Milu Đukanoviću.