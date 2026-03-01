Slušaj vest

Sudija za istragu saslušao je večeras biznismena Aca Đukanovića, a odluka o pritvoru biće doneta sutra.

Aco Đukanović bio je priveden kod sudije večeras oko 19 sati, a saslušanje je trajalo nešto kraće od dva sata.

Podsetimo, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Nikšiću podneo je predlog za određivanje pritvora biznismenu Acu Đukanoviću, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Kako smo već pisali, Đukanovićev branilac, Nikola Martinović izjavio je da deo oružja pronađenog u pretresu nekretnina pripada Acovom bratu, Milu Đukanoviću.

- Nađene su neke puške sa posvetom njegovom bratu Milu Đukanovićiu i definitivno je jasno da te puške nemaju nikakve dodirne veze sa Acom Đukanovićem. Takođe je nađena neka količina oružja koja je pripadala njegovom pokojnom ocu, za šta postoju dokumentacija - rekao je Martinović novinarima.

Ne propustiteCrna Gora"TO JE I MILOVO ORUŽJE"! Advokat Aca Đukanovića: Pronađene su puške s posvetom, deo pripada Milu Đukanoviću
Milo Đukanović satovi
Crna GoraACO ĐUKANOVIĆ ZADRŽAN U PRITVORU: Milovom bratu u porodičnoj kući pronađen neverovatan ARSENAL oružja! (FOTO)
aco1.jpg
Crna Gora"TEŠKO DA ĐUKANOVIĆ MOŽE ZAVRŠITI U ZATVORU, MISLIO JE DA JE IZNAD DRŽAVE!" Gosti emisije Puls Srbije vikend o hapšenju Milovog brata: Povezani su sa švercom
aco.jpg
Crna GoraKARABINI, PUMPARICE, PANCIRI - ČITAV ARSENAL ORUŽJA! Pogledajte šta su sve našli u kućama Aca Đukanovića, otkriveno zašto je uhapšen Milov brat (FOTO)
Aco Đukanović