SASLUŠAN ACO ĐUKANOVIĆ: Odluka o pritvoru sutra
Sudija za istragu saslušao je večeras biznismena Aca Đukanovića, a odluka o pritvoru biće doneta sutra.
Aco Đukanović bio je priveden kod sudije večeras oko 19 sati, a saslušanje je trajalo nešto kraće od dva sata.
Podsetimo, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Nikšiću podneo je predlog za određivanje pritvora biznismenu Acu Đukanoviću, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
Kako smo već pisali, Đukanovićev branilac, Nikola Martinović izjavio je da deo oružja pronađenog u pretresu nekretnina pripada Acovom bratu, Milu Đukanoviću.
- Nađene su neke puške sa posvetom njegovom bratu Milu Đukanovićiu i definitivno je jasno da te puške nemaju nikakve dodirne veze sa Acom Đukanovićem. Takođe je nađena neka količina oružja koja je pripadala njegovom pokojnom ocu, za šta postoju dokumentacija - rekao je Martinović novinarima.