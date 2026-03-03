Slušaj vest

U periodu od 27. februara do 1. marta 2026. godine na putevima u Crnoj Gori evidentirano je 45 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 10 osoba zadobilo teške, a 21 lakše telesne povrede.

"U istom periodu, službenici saobraćajne policije su, u okviru represivnih aktivnosti, podneli 231 prekršajnu prijavu, izdali 1.956 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 32 para registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, uhapšeno je 87 vozača, od čega 40 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji većoj od 1 g/kg ili odbijanja alkotestiranja, 29 zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci ili odbijanja testiranja, kao i 18 vozača zbog drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.