TOKOM VIKENDA UHAPŠENO 87 VOZAČA U CRNOJ GORI: Dogodilo se 45 saobraćajnih nezgoda, više od 30 povređenih
U periodu od 27. februara do 1. marta 2026. godine na putevima u Crnoj Gori evidentirano je 45 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 10 osoba zadobilo teške, a 21 lakše telesne povrede.
"U istom periodu, službenici saobraćajne policije su, u okviru represivnih aktivnosti, podneli 231 prekršajnu prijavu, izdali 1.956 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 32 para registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja", navodi se u saopštenju.
Kako se dodaje, uhapšeno je 87 vozača, od čega 40 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji većoj od 1 g/kg ili odbijanja alkotestiranja, 29 zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci ili odbijanja testiranja, kao i 18 vozača zbog drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
"Od ukupnog broja lica lišenih slobode, najviše ih je u Podgorici – 29 vozača, devet u Danilovgradu, dok je po sedam vozača lišeno slobode u Kotoru i Pljevljima", zaključuje se u saopštenju Uprave policije.
Kurir.rs/RTCG