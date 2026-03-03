Slušaj vest

PODGORICA - U Studentskom domu (druga faza) u Podgorici, u blizini Siti kvarta, u nedelju uveče je izbio požar u kojem je jedna soba gorela, a vatrogasci su brzom intervencijom sprečili dalje širenje vatre, pa povređenih, srećom, nema, rekao je Portalu RTCG komandir Službe zaštite i spasavanja Glavnog grada Nikola Bojanović.

„Izbio je požar. Dojava je bila u 20:31, a na lice mesta smo došli u 20:37“, rekao je Bojanović.

Kako je naveo, na intervenciji su bila angažovana četiri vatrogasna vozila sa 11 vatrogasaca.

Kako su saopštili iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija i Uprave Studentskog doma Podgorica, zaposleni u domu su odmah reagovali odgovorno i pribrano, nakon čega je usledila intervencija vatrogasne jedinice.

Zahvaljujući brzoj i adekvatnoj koordinaciji, požar je, navode, lokalizovan u kratkom roku i sprečeno je njegovo širenje na susedne prostorije.

Naveli su da su odmah po saznanju o incidentu stigli predstavnici Ministarstva i Uprave doma kako bi se direktno uverili u bezbednost studenata.

"U trenutku izbijanja požara u sobi nije bilo studenata, te na sreću nema povređenih lica. Pričinjena je manja materijalna šteta, a Uprava doma preduzima sve neophodne korake kako bi se prostorija što pre sanirala, a do tada, stanari iz sobe 113 biće smešteni u drugu sobu.

Iz Uprave doma su poručili da preduzimaju sve neophodne korake kako bi prostorija bila što pre sanirana, a da će stanari iz sobe 113 do tada biti smešteni u drugu sobu.