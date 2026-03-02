Slušaj vest

Sud za prekršaje kaznio je A.Z. (23) iz Bijelog Polja kaznom zatvora od 31 dan. On je u Budvi zaustavljen u saobraćaju i tom prilikom odbio da se testira na prisustvo opojnih droga.

Kako navode u saopštenju Suda, A.Z. je prethodne večeri, oko 22:50 časova, kontrolisan u saobraćaju u Budvi, kada je odbio da se testira na prisustvo opojnih droga.

"Nakon što je u zakonskom roku priveden kod sudije, osim kazne, izrečena mu je i zabrana upravljanja vozilima u trajanju od četiri meseca, kao i maksimalan broj kaznenih bodova, koje će sprovesti nadležna organizaciona jedinica pri Upravi policije Crne Gore", navode u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteHronikaJURIO 213 NA SAT NA MESTU GDE JE DOZVOLJENO 80 KILOMETARA NA SAT Nasilnička vožnja u Somboru, uhapšen vozač (25) "audija"
uvidjaj-foto-s.u..jpg
HronikaZA 2 NEDELJE U PIROTU DOGODILE SU SE 24 SAOBRAĆAJNE NESREĆE: Pojačan oprez u zonama škola
policija.jpg
Crna GoraPOJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA U PODGORICI: Sprovedeno preko 400 represivnih mera, 2 vozača uhapšena
sneg putevi put autoput
HronikaALARMANTNI REZULTATI ROADPOL AKCIJE: Svaki peti kamion u prekršaju, otkriveni alkohol i droga za volanom! (video)
Saobraćajni policajac