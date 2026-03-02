Slušaj vest

Sud za prekršaje kaznio je A.Z. (23) iz Bijelog Polja kaznom zatvora od 31 dan. On je u Budvi zaustavljen u saobraćaju i tom prilikom odbio da se testira na prisustvo opojnih droga.

Kako navode u saopštenju Suda, A.Z. je prethodne večeri, oko 22:50 časova, kontrolisan u saobraćaju u Budvi, kada je odbio da se testira na prisustvo opojnih droga.