Crna Gora
ODBIO TEST ZA DROGU U BUDVI, KAŽNJEN SA 31 DANOM ZATVORA: Mladić (23) dobio i zabranu vožnje od četiri meseca
Sud za prekršaje kaznio je A.Z. (23) iz Bijelog Polja kaznom zatvora od 31 dan. On je u Budvi zaustavljen u saobraćaju i tom prilikom odbio da se testira na prisustvo opojnih droga.
Kako navode u saopštenju Suda, A.Z. je prethodne večeri, oko 22:50 časova, kontrolisan u saobraćaju u Budvi, kada je odbio da se testira na prisustvo opojnih droga.
"Nakon što je u zakonskom roku priveden kod sudije, osim kazne, izrečena mu je i zabrana upravljanja vozilima u trajanju od četiri meseca, kao i maksimalan broj kaznenih bodova, koje će sprovesti nadležna organizaciona jedinica pri Upravi policije Crne Gore", navode u saopštenju.
Kurir.rs/RTCG
