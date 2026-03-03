Slušaj vest

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su nakon što je osumnjičeni pristupio u službene prostorije i nakon prikupljenih obaveštenja, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode A.B. (25) iz Nikšića, zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju na štetu dva lica.

- Sumnja se da je A.B. navedeno krivično delo izvršio 24.02.2026. godine oko 22.40 časova, kada je došlo do verbalnog i fizičkog konflikta između njega i još dva lica, koja su tom prilikom zadobila teške telesne povrede u vidu ubodnih rana nanesenih nožem - saopšteno je iz UP.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden na dalju nadležnost Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.