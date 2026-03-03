Slušaj vest

Meštani Botuna od danas radikalizuju proteste i to tako što su počeli blokadu od šest sati ujutro do 12 sati. Za to vreme neće dozvoliti da radnici uđu na gradilište.

Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je prošle sedmice da je njihov cilj da vlast padne, te poručuje da će biti uz Botunjane do kraja.

Oni su pozvali sve ljude dobre volje da im se pridruže i tražili od premijera Milojka Spajića, gradonačelnika Podgorice Sašu Mujovića i direktora Vodovoda Aleksandra Nišavića da dođu da se dogovore i da nađu rešenje.

Poručuju da je dosta obećanja bez pokrića i priče da je sve po zakonu, a zakon se, kako kažu, selektivno primenjuje.

Prvi čovek Glavnog grada rekao je nakon toga da je otvoren za dijalog, ali na održivim osnovama.

Zećani na referendumu rekli "ne" kolektoru u Botunu

Meštani su kazali da je Skupština opštine Zeta donela odluku o zabrani gradnje Postojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, a da tu ni referendumsku odluku državne vlasti ne priznaju.