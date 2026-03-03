Prosvetni radnik M.Č. iz Kolašina osumnjičen je za krivično delo seksualno uznemiravanje, piše u saopštenju iz Uprave policije
Crna Gora
UHAPŠEN NASTAVNIK ZBOG SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJA UČENIKA U TOKU NASTAVE: Horor u Kolašinu
Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“, Odjeljenja bezbednosti Bijelo Polje su, u saradnji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, locirali i lišili slobode osobu osumnjičenu za krivično delo seksualno uznemiravanje, piše u saopštenju iz Uprave policije.
„Naime, sumnja se da je pomenuto krivično delo izvršio prosvetni radnik M.Č. iz Kolašina na štetu maloletne osobe na način što je tokom nastave u jednoj obrazovnoj ustanovi neprimereno dodirivao oštećeno lice.“
M.Č. će u zakonom predviđenom roku uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalju nadležnost, zaključuju na kraju.
(Kurir.rs/borba.me)
