Slušaj vest

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“, Odjeljenja bezbednosti Bijelo Polje su, u saradnji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, locirali i lišili slobode osobu osumnjičenu za krivično delo seksualno uznemiravanje, piše u saopštenju iz Uprave policije.

„Naime, sumnja se da je pomenuto krivično delo izvršio prosvetni radnik M.Č. iz Kolašina na štetu maloletne osobe na način što je tokom nastave u jednoj obrazovnoj ustanovi neprimereno dodirivao oštećeno lice.“

M.Č. će u zakonom predviđenom roku uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalju nadležnost, zaključuju na kraju.

(Kurir.rs/borba.me)

Ne propustitePlanetaBIVŠA GRADONAČELNICA SILOVALA DEČAKA PORED BAZENA: Sutradan naručila kontracepciju, njena deca SVE videla! (FOTO)
misti 1.jpg
PlanetaEVO KAKO JE MOSAD ZNAO GDE JE AJATOLAH, HAKOVALI SAOBRAĆAJNE KAMERE! Izraelski obaveštajac o ubistvu Hamneija: Teheran sam znao kao i ulicu u kojoj sam odrastao
Ajatolah Hamnei protesti u Iranu Iran
PlanetaEL MENČO ISPRAĆEN U ZLATNOM KOVČEGU UZ MUZIČARE: Luksuzna sahrana ozloglašenog narkobosa, na pogrebu veliki broj pripadnika vojske! (FOTO)
106 AP Refugio Ruiz.jpg
Crna GoraMEŠTANI BOTUNA RADIKALIZUJU PROTESTE: Od jutros blokirali gradilište, Knežević poručio: Cilj nam je da VLAST PADNE
Botun