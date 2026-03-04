Slušaj vest

Pritvor Vesni Medenici određen je zbog opasnosti od bekstva, nakon što je to učinio njen sin Miloš Medenica, za kojim je raspisana poternica.

To se navodi u saopštenju Višeg suda kojim su iz te institucije pojasnili njihovo postupanje u predmetu određivanja pritvora Vesni Medenici.

"Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici od 28.februara, između ostalih, optužena Vesna Medenica je oglašena krivom zbog dva krivična dela protivzakoniti uticaj i dva krivična dela protivzakoniti uticaj i osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina i sporednu jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 50.000 evra", saopšteno je iz Višeg suda.

Prvo je odbijen predlog tužilaštva o pritvoru

Podsećaju da je Specijalno državno tužilaštvo u završnim rečima predložilo da se optuženoj, nakon izricanja presude, odredi pritvor, odnosno zbog postojanja opasnosti od bekstva.

1/8 Vidi galeriju Vesna Medenica i Miloš Medenica Foto: Printskrin, Printscreen/Youtube

"Rešenjem ovog suda od 28.februara, odbijen je predlog Specijalnog državnog tužilaštva da se prema optuženoj Medenici odredi pritvor, nakon objave presude. Stavom II navedenog rešenja, imenovanoj optuženoj određene su mere nadzora, i to zabrana napuštanja boravišta i privremeno oduzimanje putne isprave, a ostavljena je na snazi mera nadzora – obaveza povremenog javljanja državnom organu.

Predmet vraćen prvostepenom sudu na odlučivanje

Navedeno rešenje, dodaju, ukinuto je odlukom Apelacionog suda Crne Gore od 28. februara i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

"U ponovnom odlučivanju, rešenjem krivičnog vanraspravnog veća Višeg suda u Podgorici uvažen je predlog Specijalnog državnog tužilaštva od 11. novembra, pa je prema optuženoj Medenici određen pritvor nakon izricanja presude Višeg suda u Podgorici kojom je proglašena krivom zbog dva krivična dela protivzakoniti uticaj i dva krivična dela protivzakoniti uticaj, i osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina i sporednu jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 50.000, po pritvorskom osnovu iz člana 175 st.1 tač.1 ZKP-a (zbog opasnosti od bekstva).

Kazna ostaje - 10 godina

Krivično vanraspravno veće je našlo da su se donošenjem i javnim objavljivanjem presude kojom je optuženoj izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 10 godina, ranije okolnosti u bitnom izmenile. Dodajući navedenom novonastalu okolnost, a koja nije postojala u momentu kada je ovaj sud neposredno nakon izricanja presude odlučivao o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva za određivanje pritvora, da se član uže porodice optužene - sin, saoptuženi Miloš Medenica, nalazi u bekstvu, odnosno za njim je raspisana poternica i pravosudnim organima je nepoznato gde se isti nalazi, to je po nalaženju ovog veća bilo osnovano određivanje pritvora", saopšteno je.