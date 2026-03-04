Više od kilometar puta ka budućem skijalištu Žarski kod Mojkovca potpuno je uništeno zbog obilnih kiša i bujične reke Bjelojevićke
KATASTROFA U MOJKOVCU! Bujična reka uništila više od kilometar novog puta ka skijalištu Žarski: Šteta MILIONSKA! (VIDEO)
Više od kilometar novog puta ka budućem skijalištu Žarski kod Mojkovca potpuno je uništeno.
Bujična Bjelojevićka reka zbog obilnih kiša, nosila je sve pred sobom, pa i put kroz koji su postavljene i cevi za mini-hidroelektrane.
Iako nije bilo ugroženih kuća i imanja, šteta je velika, jer je država Crna Gora samo za prvu deonicu potrošila više od 13 miliona evra.
Portal RTCG je objavio prilog o uništenju puta krajem januara, a sada se snimak pojavio i na Instagram profilu "podgorički_vremeplov".
Kurir.rs/Telegraf
