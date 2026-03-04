Slušaj vest

Više od kilometar novog puta ka budućem skijalištu Žarski kod Mojkovca potpuno je uništeno.

Bujična Bjelojevićka reka zbog obilnih kiša, nosila je sve pred sobom, pa i put kroz koji su postavljene i cevi za mini-hidroelektrane.

Iako nije bilo ugroženih kuća i imanja, šteta je velika, jer je država Crna Gora samo za prvu deonicu potrošila više od 13 miliona evra.

Portal RTCG je objavio prilog o uništenju puta krajem januara, a sada se snimak pojavio i na Instagram profilu "podgorički_vremeplov".

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteCrna GoraDRAMA NA TARI! Mladić se davio, hrabri Aleksandar skočio u reku i spasio mu život
17268265951682850669cacak-morava-bezivotno-telo-fotorina4_f.jpg
Crna GoraSEDMORO POVREĐENIH U TEŠKOM UDESU Saobraćajka na putu Bijelo Polje – Mojkovac
crnogorska policija.jpg
Crna GoraBRDO SE OBRUŠILO, OGROMNI KOMADI STENA SE KOTRLJAJU NA PUT Dramatične scene nakon nevremena u Crnoj Gori (VIDEO)
collage.jpg
Crna GoraILIJA DOBIO DRŽAVNI POSAO, MILINA! Ali dao otkaz jer je HTEO DA RADI?! Slučaj ovog Crnogorca nezabeležen je (VIDEO)
ilija-mojkovac-2.jpg