Biznismen Aco Đukanović, inače brat bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji je prekjuče pritvoren zbog nelegalnog oružja, ćeliju spuškog zatvora deli s Radovanom Pantovićem i Davorom Perovićem, koji se, prema evidencijama bezbednosnih službi, vode kao pripadnici "kavačkog klana".

Foto: Printscreen/RTCG

Pantović je osumnjičen u predmetu javnosti poznatom kao "General". Navodno, on je deo kriminalne grupe koju su formirali Vaso Ulić, Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan, a koja se tereti da je švercovala dve i po tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Njihov treći cimer, Perović, sumnjiči se da je deo kriminalne grupe koja stoji iza ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića. I Pantović i Perović obuhvaćeni su optužnicama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Vaso Ulić i Radoje Zvicer Foto: Printscreen/Youtube/Vijesti, Mup

Po pravilima, pritvorenici nemaju pravo da biraju s kim će da dele pritvoreničku sobu. Na prijemu u zatvor uprava vrši procene na osnovu kojih smešta novo lice u jednu od soba. Po istoj proceduri, bratu bivšeg predsednika države Mila Đukanovića određeno je da ide u ćeliju na trećem spratu istražnog zatvora, u kojoj su Nikšićani, navodno bliski "kavačkom klanu".

Đukanović je uhapšen u noći između petka i subote. Jake policijske snage u petak su blokirale Ulicu Vuka Karadžića u centru Podgorice gde je zgrada u kojoj Đukanović stanuje, ali i u kojoj se nalazi poslovnica Prve banke, čiji je Đukanović jedan od suvlasnika. Pripadnici nekoliko jedinica policije zatvorili su ulaz u banku, a pretrese nisu izbegli ni zaposleni na poslovima obezbeđenja. Pod punom opremom, neki i sa sredstvima za obijanje vrata, policajci su ušli u zgradu u kojoj Đukanović stanuje. Satima su vršili pretres kada su zaplenili više stvari, među kojima je i dokumentacija koja je prosleđena Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Aco Đukanović imao čitav arsenal Foto: Uprava policije Crne Gore

Nakon pretresa u centru Podgorice, policijski službenici preselili su se u Nikšić, gde su u mjestu Rastoci pretresli kuću Đukanovića. Pronađena je veća količina municije i oružja, nakon čega su bratu bivšeg predsednika stavljene lisice na ruke. Nakon saslušanja u nikšićkom Osnovnom državnom tužilaštvu, određeno mu je zadržavanje do 72 sata, a prekjuče je sudija za istragu Osnovnog suda u Nikšiću doneo rešenje kojim je Đukanović upućen u spuški zatvor. Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva. Naime, sudija za istragu ocenio je da je zbog čestih odlazaka preko granice jasno da je Đukanović razvio kontakte van države koji bi mu mogli pomoći pri eventualnom bekstvu.

Đukanovićeva odbrana uložila je žalbu na rešenje o određivanju pritvora, o čemu će konačnu odluku doneti veće Osnovnog suda u Podgorici.